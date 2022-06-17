好想去日本？日圓自由落體式貶值 亞洲散戶大無畏搶買

全球投資人近幾個月都在拋售日圓，但在香港深水埗經營小型外幣兌換店「發達鳥找換店」的Gabriel Leung注意到，反向操作的客戶激增。台灣散戶同樣湧現換匯潮。

Leung說，在日圓兌港元匯價狂貶到20年來最低之後，散戶投資人看到買入機會，每天大約有300位客戶來兌換日圓，以前這種交易不過十多單。

他說，「每位客戶買入的日圓的價值在10萬至50萬港元間，先前則低於2萬港元」，很多日圓買家計畫在日本開始接受更多遊客時赴日旅遊。日本最近放寬邊境管制，但仍僅限於少量團客。

台灣的交易員表示，台灣散戶投資人也在做類似押注，6月台幣兌日圓的交易量已經超過4月，但因未獲授權公開置評，這些交易員要求匿名。

現年33歲的香港人Philip Ma經營一家銷售日本進口貨的公司，他在5月買了價值30萬港元的日圓，計畫日圓進一步貶值時再買進更多。

他說：「我買日圓很多年了，這是它第一次跌到這麼低。」他並表示，身邊許多朋友也在買日圓，「都想在某個時候去日本旅行。」

美日利率政策分道揚鑣導致日圓持續貶值，美國聯準會已升息，但市場預計日本央行周五仍會將利率維持在谷底。而潛在的遊客最在意的顯然是能以大幅折扣購物的機會。