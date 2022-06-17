什麼工作在未來最容易消失？研究揭露10大可能被取代的職業

哪些工作最可能在未來被人工智慧給全面取代？

近年來，機器人和人工智慧（AI）的議題，一直是許多人關注的重點，這股趨勢也成了一種顯學，各企業和學校紛紛以此為主軸，探究其背後的可能和發展。知名物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）就曾說，「全面人工智慧的發展可能意味著人類的終結」。

《websensa》報導，也許就像工業革命那樣，機器取代了大量人力需求的工作，這是任何工業和技術革命必然的結果──許多工作機會漸漸消逝，而它對每個產業的影響都不盡相同。

根據審計公司普華永道（PwC）發布的分析顯示，在英國（UK）未來的20年中，人工智慧和其相關技術，可以增加被它淘汰的一樣多的工作，意即雖然有 700萬個工作機會可能被淘汰，但依然有700萬個新工作機會誕生。

專家估計，專業、科學和技術服務業將淨增長16％，而教育業將增長6％；相比之下，運輸和倉儲部門，以及公共行政部門的職業，將分別下降22％和18％。「未來的產業會青睞那些擁有大數據技能，以及創造力和團隊合作等能力的人，因為這些機器很難複製。」

究竟，哪些工作最可能在未來被人工智慧給全面取代？

隨著廣告從印刷媒體、電視媒體轉向網路和社群媒體，人們已經不再需要透過傳統的平台發布廣告，這也意味著廣告銷售人員會在未來消失。畢竟，愈來愈多的業者選擇透過方便又快速的「應用程式介面」（application programming interface, API）刊登廣告，這個趨勢反應在式微的廣告產業中。

9、市場研究分析師（61％）

在過去，市場研究分析師在新聞、內容和產品的開發中起著至關重要的作用，但隨著數據、機器自動化的發展，它已經可以更有效的編譯訊息，透過特定的算式和條件設定，公司和競爭對手的分析便一目了然。

8、IT專員（65％）

專家預估，雖然到2024年，企業對於IT專員的需求相對提升12％，但隨著更遠的未來，網際網路上的內容不斷增加，許多單位將依靠機器人和自動化方式來解決員工和客戶的問題。

7、校對人員（84％）

當今社會上的主流趨勢，漸漸已讓校正軟體成了一個標準工具，相關文字工作者也愈來愈頻繁的使用它，包含檢查文法、錯字、語意等，雖然目前尚有許多功能待改進、也有許多不靈敏的地方，但隨著人們上傳的檔案愈多、分析的文字愈全面，校對軟體其實是不斷在這過程中吸收大數據資訊，未來需要的專業校對人員就更少了。

6、零售收銀人員（92％）

隨著各大賣場自助結帳的功能日漸普及，專家預估，未來零售收銀人員會愈來愈少──因為自助結帳方便、快速的特性，使得企業可以減少非必要的人事成本，加上電商的發達，收銀員這項職業將面臨巨大挑戰。

5、快遞人員（94％）

雖然目前快遞、外送等物流人員是疫情下非常火熱的職業，但專家依然認為，隨著未來無人機和機器人的普及，快遞人員終有一天將被取代。不過這真正要發生的時日真的還早，因為預估到2024年，物流業的快遞員需求還會成長5％。

4、櫃台接待人員（96％）

隨著自助報到、接待系統的自動化服務漸漸普及，傳統接待員的角色也愈來愈不那麼重要，這些變化在高科技公司裡特別明顯，因為接待員能處理的工作，人工智慧也能完成。

由於機器分類、分析、歸納數據的便捷，相關的從業人員將變得非常不必要，因為許多保險數據都被量化統計，傳統業務也透過雲端系統就能完成。

2、會計師（98％）

專家估計，到了2024年，會計從業人員將會下降8％，因為隨著各類型的會計軟體研發，系統不僅不會出錯，費用也比人工便宜，未來若逐漸普及，幫各大企業算帳的會計公司也可能將逐漸減少。

1、電話推銷員（99％）

人們經常會在電話裡，接聽到來自保險公司、銀行、信貸等詢問需求與否的電話，這些電話令人討厭且厭煩，往往成功率也不高。專家強調，與其它職務不同，電話推銷員不需要很高的社交或情商能力，未來的行銷方式也不會再以電話為主，而是透過搜尋引擎、網頁瀏覽、購物清單等大數據方式運算適合個人的產品，這種行銷目的不僅明確，也比電話亂槍打鳥來得有效率的多。

（本文出自2022.6.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）