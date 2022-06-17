油價漲 供應吃緊占上風 衰退疑慮拖累銅價 提振金價

國際油價創一周最大漲幅，供應吃緊抵銷升息後的需求疑慮。美國最新的失業和新屋開工數據加劇衰退隱憂，拖累銅等多數基本金屬下跌。黃金走強，衰退疑慮讓黃金再度發揮避險資產的功用。

油價漲2%

國際油價在震盪中取得一周最大漲幅，西德州中級原油（WTI）期貨收於每桶117美元上方，從盤中低點112.31美元的水平反彈。7月交割的WTI上漲2.27美元，結算價報每桶117.58美元； 8月交割的布蘭特原油上漲1.30美元，至每桶119.81美元。

本周，聯準會（Fed）升息75個基點以對付通膨飆升，暗示願意接受經濟衰退和失業率上升來遏制通膨上升。

基本金屬下跌

銅價率基本金屬下跌，因美國新屋開工數及上周首次申請失業救濟人數加劇了市場對經濟衰退的疑慮。

「銅正在跟隨股市的變化，」RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn在電話中表示，「隨著利率的上升和更多加息的到來，對房地產市場的預期明顯低於一個月前，銅需求未來將下降」。

倫敦時間下午5:51，銅結算價跌1.7%，至每噸9,074.50美元，為去年10月以來最低；鋁價重挫3.4%，至每噸2,504.50美元，接近近一年低位；錫下跌1.4%，鋅和鎳也回落，而鉛上漲。

貴金屬走揚

黃金周四走高，對Fed 繼續大幅升息可能會使經濟陷入衰退的隱憂重現。

Liberum Capital分析師Tom Price表示，「經濟前景不妙，也不明朗，這對黃金來說是最重要的」。

紐約時間下午5點，金價上漲1.3%，收於每英兩1,857.31美元；銀、白金和鈀金均漲逾1%。