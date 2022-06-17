美元指數大跌1.5% 多國接續美國升息拉近彼此利差

美元指數（DXY）周四重挫，瑞士央行意外自2007年來首次升息，英國央行也將利率上調至13年高點，拉近美國和各國的利差。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數大跌1.5%至103.631，美元兌瑞郎重貶3.1%，創2015年3月以來最大跌幅，報0.9634。

瑞士央行升息50個基點，而且沒有重提其長期以來對瑞郎「高估」的表述。

美元兌日圓貶值1.4%，至131.97，抹去早前一度高達0.6%的漲幅。 市場預計日本央行周五將維持貨幣寬鬆政策，交易員正密切關注是否會有任何調整或意外之舉來應對近期殖利率和日圓面臨的壓力。

英鎊兌美元上漲1.6%，至1.2375。歐元兌美元升值1.3%，至1.0575，創三周最大漲幅。 據知情人士透露，歐洲央行總裁拉加德告訴歐元區財長，如果歐元區較弱國家的借款成本上揚過多或過快，那麼央行新的應變機制就會啟動。