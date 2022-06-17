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三星傳庫存過多利空 費半崩垮連累台積電ADR大跌5.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

三星電子傳出庫存過多而暫停採購的利空消息，加上美股大盤大跌影響，代表半導體股的費城半導體指數周四崩跌6.2%，創下2020年6月11日來最大跌幅。台積電ADR也受拖累，重挫5.2%，創下今年3月來最大跌幅。

日經新聞昨天引述知情人士報導，三星電子基於庫存量膨脹和全球通膨顧慮，將暫停新的採購訂單，並要求多家供應商把零組件及零件出貨時程延後數周，或削減出貨量。

超微公司（AMD）和高通（Qualcomm）崩跌將近8%。輝達（Nvidia）、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）、博通（Broadcom）大跌逾5%。英特爾和德州儀器公司（Texas Instruments）跌幅各約3%。

台積電ADR跌5.2%至84.52美元，較台北交易股票轉為折價1%。

同時，聯準會（Fed）大幅升息引發經濟衰退之虞，美股大盤，費半也受拖累。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數大跌3.3%，道瓊工業指數跌2.4%，那斯達克綜合指數崩跌4.1%，報10646.1點。

台灣加權股價指數昨天下跌160.64點收在15,838.61點。台積電漲0.4%收在508元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 96.53 -5.12 101.00 -4.43

中華電 CHT 124.13 -1.02 124.00 0.10

台積電 TSM 502.83 -5.17 508.00 -1.02

聯電 UMC 47.47 -5.00 49.10 -3.31

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 美股

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