經濟衰退恐懼加劇 美股道瓊早盤跌破3萬點
美國道瓊工業指數16日早盤大跌逾700點，跌破30,000點大關，因為投資人擔心美國聯準會（Fed）對抗通膨的激烈手段會使經濟陷入衰退。
CNBC報導，道瓊工業指數早盤重挫730點至29,938點，或2.4%，本周來跌幅超過4.4%；標普500指數也大跌2.7%，那斯達克指數跌2.8%。
雖然道瓊指數15日在Fed宣布升息三碼後上漲，但這些漲幅都在16日全面回跌，並進一步跌落到去年1月來的最低點。
科技股在15日一片收漲後，16日早盤呈現走低。特斯拉、PayPal、輝達、亞馬遜和Netflix跌幅皆逾3%。聯合航空、達美航空和嘉年華郵輪等與經濟成長相關的旅遊股也同樣下挫。
CNBC名嘴克雷默（Jim Cramer）16日推文表示：「現在科技股正出現驚人拋售。賣家一開盤就讓那些表現最佳的科技股呈現出令人屏息以視的重挫。」
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