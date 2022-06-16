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「防疫保單之亂」燃燒 泰國至少4保險公司陷入破產

香港01／ 撰文：洪怡霖
泰國疫情示意圖。 歐新社
泰國疫情示意圖。 歐新社

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株Omicron（奧密克戎）在全球多國肆虐之際，不少地方也爆出「保單之亂」，據外媒6月16日指，泰國多間保險公司在疫情初期銷售低價新冠保單，結果在疫情升溫後蒙受巨額損失，當地至少4間保險公司陷入破產

根據《日經亞洲》，泰國目前已有3間保險公司因疫情索賠而倒閉，而一名接近、或影響泰國Syn Mun Kong（簡稱SMK）保險能否保留營業執照的消息人士透露，公司正尋求籌集資金並尋找新合作夥伴以維持生計。

這間在泰國證券交易所上市的SMK企業面臨其新冠保單所涵蓋的巨額索賠後，5月已向中央破產法院遞交債務重組申請。泰國保險監管局（Office of Insurance Commission of Thailand）警告，由於負債超過資產，當局或吊銷這間公司的非人壽保險公司執照。

泰國2020年開始有16間保險公司銷售低價新冠保單，保費為每年300至500泰銖（約254至424元新台幣），但索賠金額則高達50萬泰銖（約42萬元新台幣），泰國當時成功控制疫情、單日確診徘徊在300宗以下，由於當時患者數目低下，這鼓勵保險公司提供低價新冠保險。

不僅泰國，報道指，疫情困擾整個亞洲的保險業，日本justInCase停賣新冠保險並把住院費用賠償削減90%，還有數間公司停止銷售新冠保單或大幅提高保費。台灣金融監督管理委員會5月下旬亦警告，當地保險業或面臨逾410億新台幣、與新冠相關的索賠。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 疫情 保費 破產

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