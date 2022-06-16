投資人擔憂美企業獲利預期過高 可能拖累美股後市

投資人日益擔憂熾熱通膨、強勢美元及利率升高可能拖累美國企業的獲利，這也為美股後市增添更多不確定性。

路孚特IBES的數據顯示，儘管最近幾周美企第2季的獲利預測下滑，但第3、4季和全年的獲利預測仍持平甚至增加。截至6月10日華爾街分析師預估，標普500指數成分企業今年獲利將成長9.6%，高於4月初預估的8.8%和年初預測的8.4%。

然而，策略師擔憂，這類樂觀預期可能難以維持。許多專家預期，未來幾周更多美國企業將發布負向展望。多數標普500指數成分企業將在7月中旬後發布第2季財報，在最近幾周包括軟體巨頭微軟和目標百貨在內的公司紛紛發布悲觀展望。

企業獲利預期縮減可能為市場帶來更多麻煩。投資人已擔憂聯準會（Fed）積極升息對經濟成長的影響。Fed在最近這次會議升息75個基點（3碼），為1994年來最大升息幅度，今年來已升息6碼。

美國企業面臨的挑戰還包括強勢美元，微軟本月稍早因美元升值而下修年度第4季獲利和營收預測。對需把外幣兌換為美元的美國跨國企業來說，美元匯價升高會侵蝕其獲利。美元今年來升值約9%，原因是利率預期升高和地緣政治緊張情勢加劇。

外界也密切關注零售業和其他非必需消費品業者的業績。這些業者已為通膨飆高所苦，在目標百貨下修利潤率預期、並表示將提供更低的折扣以消化庫存後，拖累沃爾瑪等同業上周股價下挫。

美企的逆風還有油價高漲和利率升高，這兩項因素對科技股和成長股造成壓力。近期中國大陸的防疫封控措施也可能衝擊美企獲利。