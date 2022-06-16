安聯貿易：陸封控拖累 今年全球貿易成長預測降至3.5%

安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司安聯貿易發布最新報告，將今年全球商品貿易量增幅預測由4%下調至3.5%，原因是中國大陸防疫封控使供應鏈瓶頸延續更久，並導致港口壅塞情況惡化，物流運輸倒退至去年來最糟水準。

路透報導，上述因素導致貿易價格成分較安聯貿易在俄烏戰爭及大陸封控之前的預期高出三倍。安聯貿易預測，今年商品貿易額將較前年成長10.4%。

安聯貿易並預期，第2季全球商品貿易量將較上季減少1.3%，隨著大陸逐步解封，第3季全球商品貿易量有望季比回升1.1%，及第4季成長0.8%。

該公司認為，除非新冠疫情再次爆發，否則大陸全境料將於7月恢復正常生活。這意味製造活動有望溫和復甦，由於塞港問題需要兩至三個月才能化解，依賴大陸工廠的製造商壓力料將在秋季減輕。

這份報告指出，大陸貨物供應情況改善，將嘉惠歐美農產品、醫藥、軟體及IT服務業產量大增。

安聯貿易估計，全球各行各業涉及大陸供應商的生產鏈，下半年產量都將比去年同期成長逾5%，有助提升商品庫存量，作為因應未來供應鏈衝擊的緩衝。