快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

三星庫存壓力增 通知供應商暫緩採購、出貨

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
知情人士透露，三星電子公司基於庫存量膨脹和全球通膨顧慮，將暫停新的採購訂單，並要求多家供應商把零組件及零件出貨時程延後數周，或削減出貨量。圖／路透
知情人士透露，三星電子公司基於庫存量膨脹和全球通膨顧慮，將暫停新的採購訂單，並要求多家供應商把零組件及零件出貨時程延後數周，或削減出貨量。圖／路透

根據日經亞洲新聞網站發自台北與首爾的報導，知情人士透露，三星電子公司基於庫存量膨脹和全球通膨顧慮，將暫停新的採購訂單，並要求多家供應商把零組件及零件出貨時程延後數周，或削減出貨量。

最新通知適用於三星電視機、家電和智慧手機等多重主要產線所用的零組件。暫緩下單的零組件從 晶片、電子元件到最終產品包裝，林林總總。

三星是全球最大智慧手機和電視製造商，也是家電領導廠商之一，連三星都不得不暫緩下單、延後或減少出貨，足見電子製造業者在通膨熾焰蔓延全球之際正看淡經濟前景。

知情人士說，三星告知供應鏈廠商，必須重新檢視零組件和成品的庫存量，以確保手上的存貨控制得宜。據說評估過程將持續到7月底。一名消息來源表示，他所屬的公司出貨並未完全中止，只是7月對三星出貨量已比原訂計畫砍半。

首季財報顯示，截至3月底時，三星庫存資產總值達47.6兆韓元（369億美元），高於去年12月的41.4兆韓元。同時期庫存占總資產比重從9.7%躍升至10.8%。

三星電子

延伸閱讀

二度升息！央行估今年經濟「不保4」 通膨下半年緩步降

巨頭組團收購Arm？分析：對三星影響甚微 但或改變遊戯規則

台積電擁「3優勢」三星很難拚得過！三星達人：台灣未來10年仍可大力發揮

三星翻蓋新機Galaxy Z Flip 4 曝光！實機的螢幕摺痕「變淡了」

相關新聞

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

一年前，美國聯準會（Fed）對通膨風暴烏雲逐漸聚集視若無睹，認為只是短暫現象，如今不得不快馬加鞭升息以彌補誤判情勢的過錯...

物流主管：今年內解決不了全球港口壅塞和高運費問題

物流主管表示，全球港口壅塞將至少持續到明年初，並使即期運價居高不下，他們呼籲租船人改訂長期合約以控制船運成本。

特斯拉又漲價！車款售價最多調漲17萬元 因應成本飆升

根據電動車新聞網站Electrek，在全球車廠疲於因應電池等零件成本飆升之際，電動車大廠特斯拉（Tesla）的美國官網已...

三星庫存壓力增 通知供應商暫緩採購、出貨

根據日經亞洲新聞網站發自台北與首爾的報導，知情人士透露，三星電子公司基於庫存量膨脹和全球通膨顧慮，將暫停新的採購訂單，並...

華爾街日報：馬斯克料將重申收購推特意願

「華爾街日報」（Wall Street Journal）援引一名知情人士說法報導，馬斯克（Elon Musk）明天與社群...

瑞士央行意外升息2碼 2007年來首次升息

瑞士央行15日意外將基準利率提高50個基點（2碼）至-0.25%，為2007年來首次升息，以抑制高漲的通膨，官員擔心通膨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。