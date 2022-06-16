三星庫存壓力增 通知供應商暫緩採購、出貨

根據日經亞洲新聞網站發自台北與首爾的報導，知情人士透露，三星電子公司基於庫存量膨脹和全球通膨顧慮，將暫停新的採購訂單，並要求多家供應商把零組件及零件出貨時程延後數周，或削減出貨量。

最新通知適用於三星電視機、家電和智慧手機等多重主要產線所用的零組件。暫緩下單的零組件從 晶片、電子元件到最終產品包裝，林林總總。

三星是全球最大智慧手機和電視製造商，也是家電領導廠商之一，連三星都不得不暫緩下單、延後或減少出貨，足見電子製造業者在通膨熾焰蔓延全球之際正看淡經濟前景。

知情人士說，三星告知供應鏈廠商，必須重新檢視零組件和成品的庫存量，以確保手上的存貨控制得宜。據說評估過程將持續到7月底。一名消息來源表示，他所屬的公司出貨並未完全中止，只是7月對三星出貨量已比原訂計畫砍半。

首季財報顯示，截至3月底時，三星庫存資產總值達47.6兆韓元（369億美元），高於去年12月的41.4兆韓元。同時期庫存占總資產比重從9.7%躍升至10.8%。