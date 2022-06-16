聯想啓動歐洲廠 日產千台服務器和4千台工作站

集微網消息，當地時間6月15日，據Evertiq報導，聯想正式啓動在歐洲的第一個製造廠。該工廠位於匈牙利的Ullo，主要致力於為歐洲、中東和非洲地區的客戶建立服務器基礎設施、存儲系統和高端PC工作站。

聯想在一份新聞稿中表示，這項投資對匈牙利的私營和公共部門來說都代表著巨大的經濟潛力，包括產能增加，與當地供應商合作的更大潛力，以及創造新的就業機會。該工廠已經雇用了超過1000名全職員工，從事各種工程、管理和運營工作。該公司表示，隨著該工廠全面投產，這些數字將繼續增加。

報導稱，新廠區佔地近5萬平方米，橫跨兩棟三層建築，是聯想最大的生產基地之一。該生產線每天可生產1000多台服務器和4000台工作站。