特斯拉又漲價！車款售價最多調漲17萬元 因應成本飆升

根據電動車新聞網站Electrek，在全球車廠疲於因應電池等零件成本飆升之際，電動車大廠特斯拉（Tesla）的美國官網已悄悄調漲多款電動車售價，最多調漲6,000美元（新台幣17.8萬元）。這是特斯拉今年來至少第三次漲價。

彭博資訊報導，美國市場的Model 3轎車長續航版價格調升2,500美元，每輛售價57,990美元；Model Y長續航版上漲3,000美元至每輛65,990美元，Model Y高性能版漲2,000美元至69,990美元。Model S長續航版雙馬達四輪驅動車款大漲5,000美元至104,990美元；Model X長續航版雙馬達四輪驅動車款的漲最多，一口氣漲價6,000美元至120,990美元。

執行長馬斯克本周稍早表示，特斯拉過去三個月經歷了一段「艱難」時期，原因是其最重要生產基地上海廠的產能遭長達數月的防疫封控干擾，而供應鏈瓶頸也持續對其生產帶來挑戰。

馬斯克在上周末寄給員工的電子郵件中說：「這是非常艱難的一季，主要是因為中國大陸面臨供應鏈和生產方面的挑戰。因此我們需要非常努力恢復。」

特斯拉上季交車量超過31萬輛，優於分析師的預期，且再創新高紀錄，歸功於電動車買氣加速上升，抵銷了供應鏈成本上升的負面影響。根據彭博彙編的數據，分析師預估特斯拉本季交車量將達29.6萬輛。