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印度計劃對科技業挹注300億美元 以提升供應鏈自主性

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
印度台北協會會長戴國瀾。網路圖片
印度台北協會會長戴國瀾。網路圖片

印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）接受日經亞洲訪問時說，印度將斥資300億美元改造其科技業，並且打造一條晶片供應鏈，以免受制於外國供應商。他也不排除未來與台灣的科技業者合作。

戴國瀾說，這項投資計畫的目標是提升印度國內半導體、顯示器、先進化學材料、網通設備、電池及電子裝置的產量。

戴國瀾說，印度的晶片需求每年的成長速度比全球快近一倍，「在2030年前印度的半導體需求將達到1,110億美元，屆時占全球晶片需求比重將超過10%。」他表示，印度需要確保國內的半導體需求不會受制於捉摸不定的供應鏈，而「這正是我們在疫情期間所看到的情況」。

他說，印度希望能在地生產更成熟製程的晶片，有別於美國和歐盟的目標是讓最先進的晶片生產回流。印度瞄準生產65奈米至28奈米晶片，這類晶片廣泛使用於通訊晶片、顯示驅動、電子產品和電動車的控制晶片。

戴國瀾並表示，印度除了內需市場廣大，還有充足的工程師人才庫，有助於吸引外國投資人，也有利於改造國內的電子產業。

他並表示，印度對與台灣科技業者合作持開放態度。iPhone的代工商鴻海早已進軍印度，與印度天然資源業者Vedanta攜手在當地興建一座半導體工廠。

他說，除了晶片外，印度也認為顯示器為關鍵零組件，該國的目標是在電視、平板電腦、智慧手機、汽車的生產上自給自足。他認為相關需求將持續成長，因此不能長期依賴進口。

印度 半導體 奈米

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