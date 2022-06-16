日圓貶經營成本壓力大 日本〞百圓〞商店快要活不下去

彭博資訊報導，日本經濟實惠的購物選擇「百圓店」市場規模達9,500億日圓（70億美元），現在卻面臨生存威脅。主要是日圓一再貶值，推升進口商品的成本，能源、原物料價格也都飆高，大創百貨、Seria等百圓店商家，在通膨高漲環境中，營運艱難。

日本的百圓店與美國的一元店類似，不同的是比美國一元店服務的客層更廣，品項也多很多，化妝品、文具、廚具、猫食…等等，都能在日本的百圓店買到。

東京神田地區供貨給百元店B-One的供應商，一直找機會漲價，做這行本來利潤就薄，要靠銷量高來維持。現在日圓又貶，水電瓦斯汽油又漲，實在難再撐下去。

全日本約有1,700家門市的Seria，雖然預測本會計年度（明年3月結束）銷售額會增加4.2%，不過營業利益卻會大減16%至175億日圓。另一家也是上市公司的百元店業者Can Do說，市場條件依舊充滿挑戰，主要是全球材料成本一直增加，烏克蘭的情勢亦無改善。

美國的通膨比日本更猖獗，那裡的「一元」店裡的商品已經不再只要1美元就買得到。今年Dollar Tree就把大部分商品的標準價格調到1.25美元。

SMBC日興證券零售分析師Kuni Kanamori說，過去日本的百圓店可以用包裝減少份量的方式，因應日圓走弱和物料成本上揚。現在萬物皆漲這一招已不夠用，直接漲價又不習慣。因為日商許多都猶豫直接跟顧客提高售價。

調研公司Teikoku Databank最新的調查發現，日本企業說他們平均只能把增加的成本之中的44%轉嫁給客戶，而有近15%的受訪企業表示，他們完全不能將增加的成本轉移給客戶。