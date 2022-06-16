自駕技術仍存疑？量子電腦有助改善

自駕技術仍無法安心！美國汽車安全監管機構（NHTSA）15日指出，在10個月內，美國近4百起車禍涉及輔助自駕技術，導致6人死亡。學者認為，可以蒐集更多相關數據，有助於完善自駕技術。此外，企業界也致力於自駕技術的進步，如透過量子電腦技術，協助自駕車判斷多種交通號誌。

自駕車發生百起意外

《紐約時報》報導，隨著科技發展，自駕技術也愈來愈成熟，但NHTSA為了確保自駕技術的安全性，針對裝配有自駕輔助技術系統的車輛發生事故的狀況，蒐集相關數據並作出統計。

數據發現，從去年7月1日開始到今年5月15日，該機構紀錄了392起事故，有6人死亡、5人重傷，其中使用特斯拉全自動駕駛模式共發生了273起車禍事故。NHTSA管理員克里夫15日表示，該機構將持續蒐集相關數據，協助調查人員找出自駕技術現有的缺陷。

南卡羅來納大學法律和工程學院副教授呼籲，NHTSA不應該只是蒐集數據，更應該透過這些數據來訂定相關規定、安全評等機制。他表示，如果相關企業願意提供包括里程數、碰撞前的軟體狀況等資訊，將有助於完善相關技術。

自駕技術是未來趨勢

雖然自駕車在運送旅客上還有疑慮，但在其他方面，自駕技術仍蓬勃發展。如《TechCrunch》報導，自動機器人新創Nuro共同創辦人兼執行長朱家軍13日表示，Nuro致力於自動駕駛技術發展，與其他企業共同開發了最新一代的送貨自駕機器人，配有安全功能，例如在車頭配備安全氣囊，能避免撞傷行人和單車騎士等用路人，且同時具備加熱和冷卻功能，預計在不久的未來可以大規模生產。

此外，自駕車技術也非止步不前，現代汽車（Hyundai）運用量子電腦技術來提升圖像的分析速度，藉以提升未來汽車的自駕技術與安全性。因為量子電腦的運算速度約是傳統電腦 500 多萬倍，能迅速判斷交通號誌、即時危險。

目前量子電腦已可準確分析 43 種不同的交通號誌，未來將在測試場域進行更複雜的試驗，以確保準確地對 3D 物體進行判斷，例如行人、腳踏車騎士等移動物件。

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