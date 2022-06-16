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不堪供應鏈瓶頸和債務 90高齡化妝品牌露華濃聲請破產

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不堪供應鏈瓶頸和債務 90高齡化妝品牌露華濃聲請破產

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
國際彩妝巨頭露華濃（Revlon）向美國法院聲請破產，因在供應鏈吃緊和通膨急升兩大不利因素夾攻下，已無力周轉沉重的債務。美聯社
國際彩妝巨頭露華濃（Revlon）向美國法院聲請破產，因在供應鏈吃緊和通膨急升兩大不利因素夾攻下，已無力周轉沉重的債務。美聯社

國際彩妝巨頭露華濃（Revlon）向美國法院聲請破產，因在供應鏈瓶頸和通膨急漲兩大不利因素夾攻下，已無力應付沉重的債務負擔。

歸入億萬富豪佩雷爾曼（Ron Perelma）旗下的露華濃在紐約南區聯邦地區法院聲請破產，該公司到4月底截止的資產總值為23億美元。根據15日揭露的法院文件，露華濃負債總計37億美元，包含2024年到期、票面利率6.25%的自家優先債。

擁有90年歷史的露華濃，在美國經濟大蕭條期間開始賣指甲油，隨後在產品系列中增售口紅，並在1955年成為知名國際彩妝品牌。

佩雷爾曼執掌的控股公司MacAndrews & Forbes 1985年在激烈競爭中收購露華濃、取得其主導權，並透過有「垃圾債券天王」之譽的米爾肯（Michael Milken）為這樁收購案籌資。

根據彭博整理的資料，除了美元債券，露華濃還有十筆貸款，未償還金額約為26億美元，預計未來三年陸續到期。

露華濃近幾年持續與新品牌競爭，包括砸下重金在社交媒體刊登廣告。露華濃除了受到新冠肺炎疫情衝擊，近來正設法排解供應鏈和高通膨問題，這兩者嚴重影響露華濃的利潤。

通膨 美國 破產

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