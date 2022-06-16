只廢話不做事？ 日本民調：五成員工認為年長同事是薪水小偷

近期日本一份調查顯示，49.2%的日本員工都認為公司聘請了許多「冗員」。

NEXTSHARK報導，位於東京的網路學習APP開發公司「識學」（SHIKIGAKU）於4月27日至28日間進行了一份民意調查。調查針對大公司員工，受試者公司成員平均超過300人。這份調查詢問員工，公司的年長員工是否怠職，結果顯示20-39歲受試者中，有49.2%的人認為公司聘請許多不事生產的老員工。

調查顯示，有49.7%的員工認為這些年長員工「常常找空檔休息去抽菸或吃東西」，35.3%的員工說他們「整天都在上網」。除此之外，47.3%的員工覺得這些老員工「常講廢話」，更有47.7%的員工說有些人在放空，常常神遊外太空。

45%的受試員工認為，這些人根本「無心工作」；另外41%的人則說即使這些老員工毫無生產力，他們還是會加薪。有六成受試者都認為這種員工會對工作環境產生負面影響，因為他們會削弱同事士氣。49%的員工則抱怨，這些老員工讓他們的工作量增加了。

一名34歲的女性表示，公司裡有一個男同事說是去抽菸卻一去就是半小時。抽完菸回來後，他又說要去上洗手間，再次離席半小時。最後好不容易上完廁所回來，卻說得再去抽根菸。

不少受試者表示這類員工對於自己的行為毫無悔意，有人甚至向同事吹噓自己工作時只要「講講廢話就好」，其實根本沒在工作。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康