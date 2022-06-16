快訊

新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

Fed升息三碼！台股早盤漲逾200點重返萬六 台積漲9元秒填息

華爾街大咖：美國經濟會崩 將進入「快速衰退」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
加密貨幣銀行Galaxy Digital創辦人兼執行長Michael Novogratz說，美國經濟前景恐「快速衰退」。路透
加密貨幣銀行Galaxy Digital創辦人兼執行長Michael Novogratz說，美國經濟前景恐「快速衰退」。路透

財經網站MarketWatch報導，億萬富豪投資人和比特幣多頭諾沃格拉茲（Michael Novogratz）對美國經濟前景不表樂觀，認為經濟將大幅下滑，可能即將發生「快速衰退」。

Novogratz曾擔任高盛集團避險基金經理、現為加密貨幣銀行Galaxy Digital創辦人兼執行長，他周三在聯準會宣布升息三碼前受訪表示：「經濟將崩潰。我們將進入非常快速的還退，在很多方面都能看到這一點。」他指出，「賣房開始增加，庫存量已經爆炸」，「多個行業在裁員」，而聯準會陷入困境，不得不升息直到通膨降下來。

在聯準會宣布利率決策之前，Novogratz就斷言央行會升息三碼。他還預測，未來幾天股票會被拋售。他說，「它們正走向泡沫破滅」，他指涉的是瑞士奢侈名表和其他資產的價格飆升。

Novogratz周二把利用高槓桿獲利的長期資本管理（LTCM）基金1998年崩盤，和目前比特幣和乙太幣等資產的暴跌相提並論。LTCM倒閉給全球金融市場帶來衝擊，華爾街銀行最終提供了數十億美元的援助。

道瓊工業指數周三在大漲600點後，漲幅縮小到300點，而標普500上漲1.46%，那斯達克指數勁揚2.5%。

聯準會 比特幣 華爾街

延伸閱讀

美將對幼兒施打新冠疫苗 莫德納續規劃3到6月嬰兒試驗

聯準會升息抗通膨 拜登年底期中選舉壓力大

聯準會大幅升息 華爾街日報示警經濟恐過度降溫

爭取更多資金 Softbank最終可能讓Arm個別在美國、英國掛牌上市

相關新聞

Fed一口氣升息3碼！1994年來最大幅度 鮑爾：下月可能再升3碼

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為199...

華爾街大咖：美國經濟會崩 將進入「快速衰退」

財經網站MarketWatch報導，億萬富豪投資人和比特幣多頭諾沃格拉茲（Michael Novogratz）對美國經濟...

日本貿易逆差擴大至八年最高 日圓貶值推升進口成本

日本5月貿易逆差擴大至八年新高，日圓貶值推升進口成本，增添日本經濟從疫情中脆弱復甦所面對的不利因素。

美股道瓊漲300點標普終止五連跌 鮑爾稱升息3碼非常態

美股三大指數（15日）齊揚，道瓊工業指數漲300點，標普500指數結束一連五日跌勢，那指攀揚2.5%，稍早聯準會（Fed...

Fed升息3碼後 亞洲應留意的五個壓力點

在美國聯準會（Fed）宣布升息3碼，但主席鮑爾承諾像這樣1994年來最大幅度的升息不會是常態後，美股出現釋壓性反彈大漲。...

鮑爾稱Fed升息3碼非常態 金融市場聞聲信心大振

聯準會（Fed）將基準利率上調75基點，幅度為1994年以來最大。Fed主席鮑爾表明，Fed 下月可能還會大幅度升息以控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。