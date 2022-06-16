華爾街大咖：美國經濟會崩 將進入「快速衰退」

財經網站MarketWatch報導，億萬富豪投資人和比特幣多頭諾沃格拉茲（Michael Novogratz）對美國經濟前景不表樂觀，認為經濟將大幅下滑，可能即將發生「快速衰退」。

Novogratz曾擔任高盛集團避險基金經理、現為加密貨幣銀行Galaxy Digital創辦人兼執行長，他周三在聯準會宣布升息三碼前受訪表示：「經濟將崩潰。我們將進入非常快速的還退，在很多方面都能看到這一點。」他指出，「賣房開始增加，庫存量已經爆炸」，「多個行業在裁員」，而聯準會陷入困境，不得不升息直到通膨降下來。

在聯準會宣布利率決策之前，Novogratz就斷言央行會升息三碼。他還預測，未來幾天股票會被拋售。他說，「它們正走向泡沫破滅」，他指涉的是瑞士奢侈名表和其他資產的價格飆升。

Novogratz周二把利用高槓桿獲利的長期資本管理（LTCM）基金1998年崩盤，和目前比特幣和乙太幣等資產的暴跌相提並論。LTCM倒閉給全球金融市場帶來衝擊，華爾街銀行最終提供了數十億美元的援助。

道瓊工業指數周三在大漲600點後，漲幅縮小到300點，而標普500上漲1.46%，那斯達克指數勁揚2.5%。