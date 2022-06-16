她在Fed利率會議中意外獨持異議 盼升息兩碼就好

美國聯準會周三的升息聲明中，最令人驚訝的事情之一是堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）獨持異議，不是因為她支持升息幅度更大到四碼，反而是她更希望只升息兩碼。

喬治常被歸類到聯準會的鷹派，因為她通常比所謂的鴿派更擔心通膨，後者傾向以較低的利率以維持就業市場的強健。

但根據周三的聲明，喬治顯然更想利率只提高50個基點。此舉有些出人意料之外，但喬治最近已經暗示，可能願意放慢升息速度。

她在5月的一次演講中指出，聯準會正準備又被稱為量化緊縮的縮表操作，而「金融市場比（聯準會上次啟動縮表的）2017年更不穩定」。

2011年被任命為堪薩斯城聯邦準備銀行總裁的喬治上月表示，她計劃在2023年1月退休。