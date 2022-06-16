Fed大幅升息及需求下滑拖累油價 金屬和金價全面走高

原油下跌，聯準會（Fed）宣布近30年來最大幅度升息，且美國政府報告顯現需求下滑跡象。中國大陸經濟復甦曙光初現，推動鎳和鋁等多數基本金屬上漲。金價因美元和美債殖利率下跌而續漲。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

西德州中級原油（WTI）結算價兩周來首次低於每桶116美元，此前聯儲會如市場所料升息75個基點。利率上升可能導致經濟成長放緩，給原油近期的上漲增添阻力。

WTI 7月原油期貨下跌3.62美元，結算價報115.31美元；布蘭特原油8月原油期貨價格下跌2.66美元，結算價報每桶118.51美元。

油價早些即小幅走低，因為美國原油產量自疫情開始以來首次達到每天1200萬桶，而汽油需求小幅走低，並落後於季節性常態水平。

基本金屬大多上漲

鎳和鋁等多數基本金屬上漲，此前大陸公布的經濟數據略優於預期。大陸5月工業增加值成長0.7%，預示大陸經濟溫和復甦。零售總額下滑，但降幅略小於預期，房地產銷售進一步走弱。

當地時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價收盤持平於每噸9,230美元，而鋁價上漲0.9%，由七個月低點反彈；錫漲4.4%，鎳漲2.4%。

貴金屬上漲

金價一度上漲1.9%，創三個月來最大盤中漲幅，而美元和國債殖利率則下跌，因鮑爾說Fed將堅定地調整政策以應對居高不下的通膨。

美國10年期公債殖利率從11年高點回落。這增強了無息資產黃金的吸引力。對借款成本上升會有損經濟的疑慮也為這種避險資產提供了一定支撐。

「你開始看到，Fed主席鮑爾正在重建市場信心，他們對通膨是認真的，」Oanda Corp.高級市場分析師Ed Moya表示，「這有助於推動短期公債殖利率走低，並導致美元走軟，對風險資產和黃金來說是個好消息。」

紐約時間下午3:23，現貨金價上漲1.7%，至每英兩1,838.51美元；白銀、鈀金和白金全面上漲。