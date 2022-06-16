Fed升息後 華爾街喊經濟衰退的聲音變大了

美國聯準會升息三碼，加上消費者支出出現疲軟跡象後，分析師愈來愈覺得美國的經濟衰退正在逼近。

聯準會為了控制居高不下的通膨，周三宣布了自1994年以來最大的升息幅度，聯邦資金利率上調75個基點到1.5%到1.75%的區間。

富國銀行（Wells Fargo）經濟學家現在改口，美國2023年中期開始將出現「溫和衰退」，而不是一周前預測的軟著陸。富國經濟學家Jay Bryson周三撰寫報告表示，預計但不擔保發生的溫和衰退可能類似1990至1991的情況，負成長持續了兩季，實質GDP從高峰到低谷萎縮1.4%。由於勞動市場依然緊張，應能支持額外的支出，經濟萎縮不致過深。

與此同時，Moody’s Analytics也說，軟著陸的機率降低。該機構分析貨幣政策研究主管Ryan Sweet認為：「聯準會將升息直到決策者控制住通膨，但風險在於他們也會破壞經濟。成長正在放緩，金融市場狀況收緊和貨幣（刺激）政策取消的影響尚未對經濟產生影響。」

根據彭博經濟研究的最新估計，2024年初發生經濟衰退的可能性，現在接近四分之三，幾個月前還沒人重視。

衰退通常被定義為整體經濟活動廣泛下降，並持續超過幾個月以上。經歷過疫情的美國，2020年才剛從二戰後最嚴重的衰退走出來。