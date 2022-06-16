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比特幣面臨2萬美元保衛戰 老手最擔心跌破這個價位

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣面臨2萬美元保衛戰。 路透
比特幣面臨2萬美元保衛戰。 路透

比特幣周三（15日）因美國聯準會升息金融市場上漲的支撐，免於跌破2萬美元大關。根據道瓊市場資料，比特幣15日收在21,685.02美元，較前一日下跌1.4%。比特幣投資老手建議，下一個要留意的是比特幣是否能守住19,511美元這個關鍵價位。

15日早上，比特幣價格曾經低到20,111美元，有跌到2萬美元以下的危險。比特幣上次在不到2萬美元交易，要回溯到2020年12月。

華爾街日報說，比特幣的走勢仍然是向下的。現在價位，已自它2021年11月高點67,802.30美元，重挫大約68%。

彭博資訊提到，在最近一輪跌勢裡，許多投資人瞄準了2萬美元這個整數關卡，但是，比特幣投資老手知道要盯住一個更加重要的價位：19,511美元。這個價位是2017年那輪牛市周期，比特幣於當年末所觸及的高點。

Arcane Research的Vetle Lunde和Jaran Mellerud表示，在比特幣大約12年的交易歷史中，從來沒有跌破過前一個周期的峰值，因此如果跌破，意義重大。兩人在分析報告裡提到：「如果跌破此一價位，可能讓許多長線堅定的持有者投降，導致槓桿解除。」

他們說，2萬美元的整數關卡仍舊是另一個重要指標，因為比特幣期權的大部分未平倉部位的執行價為2萬美元，「如果跌破，可能會引發現貨市場出現賣壓。」

比特幣今年以來，走勢向下，以15日的交易價格，意味著過去一年半買進的人，無人盈利。專注技術分析的研究公司Fairlead Strategies創辦人Katie Stockton認為，比特幣「短期動能發生了確定性的負面變化」。在跌破27,200美元之後，就增加了再向下跌至18,300美元到19,500美元左右的風險，這是另一個支撐區間。「在這樣的環境下，我們仍然不看好比特幣和大部分其他風險資產。」

比特幣 聯準會

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