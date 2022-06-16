Fed升息3碼後 亞洲應留意的五個壓力點

在美國聯準會（Fed）宣布升息3碼，但主席鮑爾承諾像這樣1994年來最大幅度的升息不會是常態後，美股出現釋壓性反彈大漲。然而，由於本月市場動盪加上鮑爾警告經濟成長減緩、失業率將攀升，市場神經依然緊繃，仍可能導致新一輪風險資產拋售。

彭博資訊整理出亞洲市場今天（16日）須關注的五個壓力點：

日圓的貶值壓力

日圓將再次成為交易人士的焦點，此前，鷹派聯準會和鴿派日銀的分歧政策立場已讓日圓貶至24年低點。在Fed最新決策會議後，日圓兌美元匯率15日大幅升值1.3%至133.84日圓，受美國公債殖利率大跌影響，然而在台灣時間清晨16日近7時，日圓又貶值0.24%至134.15日圓。

日銀將在周五（17日）宣布利率決策，可能又會掀起日圓匯率新一波動盪，市場將押注日本日益孤立的超級寬鬆貨幣政策。

灰頭土臉的科技股稍微鬆口氣？

亞洲科技股今年來灰頭土臉，因投資人重新評估估值，不過，聯準會「沒那麼鷹」的立場，有望為亞洲科技股帶來一些喘息空間，因為在估值較便宜之際，逢低買盤進場。

中國大陸的網路類股尤其波動劇烈，且對風險氛圍敏感。新冠封控和監管壓力增添投資人對網路企業獲利的疑慮。

新興市場

在隔夜美元走貶、中國大陸股票近期抗跌後，新興市場的股票可能迎來順風局面。以科技股為主的台灣、南韓和印度可能見到一些投資人重返市場，此前，根據彭博資訊彙整的資料，外資今年來在這些市場淨賣出700億美元。

日本公債的壓力

投機人士促使日本公債期貨15日遭「熔斷」，因為在Fed積極升息之際，日銀很難說服市場相信央行能繼續把10年期公債殖利率上限控制在0.25%。10年期公債期貨合約寫下2013年來最大跌幅，就算日銀加碼公債收購計畫，也難止住賣壓。

隨著美國公債殖利率下滑，日本公債壓力可能稍獲舒緩，但日本公債期貨日益受關注，因避險基金押注會有突然的政策轉向。

印尼債券

投資人也將關注印尼債券，它是亞洲中風險最高的新興市場債，也對美國利率變化最為敏感。印尼5年期公債殖利率本周來已竄升超過30個基點，市場防範Fed升息和印尼央行下周可能跟進升息的雙重打擊。

印尼債券今年來表現在亞洲位居末段班，本月來累計下跌2.1%。