美元指數下挫 Fed主席鮑爾表示升息75個基點並非常態

美元指數（DXY）周二終止一連五日漲勢，聯準會（Fed）主席鮑爾表示升息3碼並非常態，而歐洲央行召開臨時會議，承諾擬訂措施阻止歐元區債券殖利率的不合理飆升。

Fed主席鮑爾表示升息75個基點不會是常態，即使此前市場已經消化了7月再加息75個基點的預期。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數跌0.3%至105.158。芙國10年期公債殖利率下跌14個基點，至3.3%。歐元兌美元漲0.4%，至1.0452；此前一度漲0.9%。

美元兌日圓重貶1.3%，至133.69。日圓在日本央行周四政策會議前走升。

投機者推動下，日本公債期貨周三差點觸發交易暫停，央行難以說服市場相信其把殖利率控制在0.25%以下的承諾是可持續的。