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台積電ADR再漲2.2% 較台股溢價拉大

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二上漲2.2%收在89.13美元，較台北交易股價溢價拉大為3.9%，追隨費城半導體指數上漲。

費城半導體指數周二大漲1.8%。

聯準會（Fed）主席鮑爾所謂75基點不會是常態的說法，贏得金融市場的信心。道瓊工業指數上漲303.7點，收30,668.53點；標普500指數漲54.51點，漲幅1.5%，至3,789.99點；那斯達克綜合指數大漲2.5%，至11,099.16。

台灣加權股價指數昨天下跌48.12點收在15,999.25點。台積電跌0.8%收在509元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 101.51 +1.48 100.00 1.51

中華電 CHT 125.13 +0.40 125.00 0.10

台積電 TSM 529.08 +2.23 509.00 3.94

聯電 UMC 49.86 +2.07 49.65 0.43

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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