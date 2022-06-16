台積電ADR再漲2.2% 較台股溢價拉大
台積電ADR周二上漲2.2%收在89.13美元，較台北交易股價溢價拉大為3.9%，追隨費城半導體指數上漲。
費城半導體指數周二大漲1.8%。
聯準會（Fed）主席鮑爾所謂75基點不會是常態的說法，贏得金融市場的信心。道瓊工業指數上漲303.7點，收30,668.53點；標普500指數漲54.51點，漲幅1.5%，至3,789.99點；那斯達克綜合指數大漲2.5%，至11,099.16。
台灣加權股價指數昨天下跌48.12點收在15,999.25點。台積電跌0.8%收在509元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 101.51 +1.48 100.00 1.51
中華電 CHT 125.13 +0.40 125.00 0.10
台積電 TSM 529.08 +2.23 509.00 3.94
聯電 UMC 49.86 +2.07 49.65 0.43
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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