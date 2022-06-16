鮑爾稱Fed升息3碼非常態 金融市場聞聲信心大振

聯準會（Fed）將基準利率上調75基點，幅度為1994年以來最大。Fed主席鮑爾表明，Fed 下月可能還會大幅度升息以控制囂張的通膨。

Fed周三宣布將聯邦基金目標利率區間提高至1.5%-1.75%。Fed官員也預測，今年年底前將升至3.4％，2023年末達到3.8%。

鮑爾在會後記者會表示，下一次會議的升息幅度可能不是50就是75基點。他說：「顯然，今天75個基點的升息是一次不尋常的大幅升息，我不認為這種升息幅度會成為常態。」

鮑爾所謂75基點不會是常態的說法，贏得金融市場的信心，投資人認為Fed排除連續大幅升息的可能性。美國股市應聲上漲，美債殖利率重挫，美元則走貶。率先準確料中Fed今天會升息3碼的巴克萊經濟學家，如今預測Fed下個月的升息幅度只有50基點。

紐約時間下午4:00收盤，美股標普500指數止住連五日跌幅，大漲1.5%，道瓊工業指數上漲1%，那斯達克綜合指數大漲2.5%。

即使如此，周三的利率決定還是比鮑爾之前暗示的50基點更為鷹派，鮑爾說，所以改變主意是因為數據顯示通膨和通膨預期升高。

鮑爾坦言，美國6月消費者信心初值「讓人怵目驚心，我們也注意到了。之所以今天決定升息75基點，除了5月CPI高於預期外，還有一個因素就是消費者的通膨預期」。

上周公布密西根大學發布的6月消費者信心調查顯示消費者的通膨預期進一步升高。受訪者預計未來一年通膨率將達到5.4%，創下1981年以來最高水平，對較長期通膨率的預期也出現上升。

根據點陣圖，Fed 官員預測今年年末基準利率將升至3.4%，意味著今年還需要升息175基點。他們的預測中值是利率中值在2023年將達到3.8％的高峰，但有五位官員預料利率最終將超過4％，遠高於3月的預測。 3月的預測中值是今年聯邦基金利率升至1.9％，明年達到2.8％。在利率聲明公佈前，期貨市場交易員押注的峰值利率約為4％。

聯儲會重申每月縮表規模為475億美元，9月擴大到950億美元。

會議聲明顯示，聯邦公開市場委員會（FOMC）「預計持續上調目標利率區間將是合適之舉，委員會堅定致力於推動通膨率回到2％的目標位。」

聯儲會官員們還將經濟展望從3月預測的「軟著陸」調整為更加顛簸的著陸，凸顯出鮑爾面臨的任務之艱巨。

鮑爾說 ，「我們希望看到需求降溫，目前需求面仍然非常火熱，我們希望勞動市場在供需平衡方面能達到一個更好狀態，在看到切實證據證明通膨率回落前，我們不會輕言勝利」。

鮑爾否認Fed 有意誘發經濟衰退的猜測，稱「沒有跡象」表明經濟出現普遍減速，他向美國人保證高利率是可以承受的。

他說，「看起來美國經濟處於強勁狀態，能充分應對利率升高的影響」。

Fed官員目前預料個人消費支出（PCE）物價今年上漲5.2%，高於3月時所料的4.3%。美國商務部公佈的4月PCE年增率為6.3%，逼近40年高點，而Fed設定的漲幅目標是2%。

他們最新預測今年國內生產毛額（GDP）將放緩至1.7％，3月的預測為2.8％；他們對2024年底失業率的預測從3.6%上調至4.1%。

這次表決，堪薩斯城聯邦準備銀行總裁喬治（Esther George）獨持異議，她希望只升息50基點。