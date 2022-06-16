新聞解析／Fed展現抑制通膨決心，但須後繼有力

美國聯準會（Fed）15日宣布一舉升息3碼，並大幅調高今年底的利率預測。Fed之前犯了動作太慢的錯誤，導致通膨迭創新高，現在終於展現出壓制通膨本身以及通膨預期的決心。

幾周之前一些決策官員還表示無須升息太多，認為9月就可能暫停升息，且可能最終不用升到3%，就足以抑制通膨，此一論調還帶動5月下旬美股強勁反彈。然而上周五公布5月消費者物價指數（CPI）年升8.6%，再創41年來新高，使「通膨觸頂」的期望隨之破碎，股市連日重挫，公債殖利率飆升，這明「鴿派」大錯特錯。

之前Fed曾暗示，6月及7月將各升息2碼，然而現在不僅升息3碼，且暗示此種升息速度可能不只一次。打臉雖痛，但長痛不如短痛。Fed已經延誤了升息時機，現在必須加速追上，必須將通膨率壓低到2%附近，並抑制通膨預期，以免形成「工資─物價上升漩渦」。Fed的信譽已經受到重傷，現在必須採取激烈行動以重建信譽。

由這次升息3碼，且政策指引也更偏向「鷹派」，顯示Fed至少目前已有抑制通膨的決心。但政策指引並不能代替真正的政策行動。Fed現在必須果斷行動，即使經濟陷入短期的輕微衰退也在所不惜，才能打消市場對Fed後續緊縮力道減弱的疑慮。否則經濟將成為景氣「停停走走」，通膨居高不下的局面，停滯膨脹將在所難免，之後終將難逃衰退厄運。