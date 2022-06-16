新聞解析／Fed展現抑制通膨決心，但須後繼有力

經濟日報／ 編譯／任中原
Fed終於向市場展現出壓制通膨本身以及通膨預期的決心。路透
Fed終於向市場展現出壓制通膨本身以及通膨預期的決心。路透

美國聯準會（Fed）15日宣布一舉升息3碼，並大幅調高今年底的利率預測。Fed之前犯了動作太慢的錯誤，導致通膨迭創新高，現在終於展現出壓制通膨本身以及通膨預期的決心。

幾周之前一些決策官員還表示無須升息太多，認為9月就可能暫停升息，且可能最終不用升到3%，就足以抑制通膨，此一論調還帶動5月下旬美股強勁反彈。然而上周五公布5月消費者物價指數（CPI）年升8.6%，再創41年來新高，使「通膨觸頂」的期望隨之破碎，股市連日重挫，公債殖利率飆升，這明「鴿派」大錯特錯。

之前Fed曾暗示，6月及7月將各升息2碼，然而現在不僅升息3碼，且暗示此種升息速度可能不只一次。打臉雖痛，但長痛不如短痛。Fed已經延誤了升息時機，現在必須加速追上，必須將通膨率壓低到2%附近，並抑制通膨預期，以免形成「工資─物價上升漩渦」。Fed的信譽已經受到重傷，現在必須採取激烈行動以重建信譽。

由這次升息3碼，且政策指引也更偏向「鷹派」，顯示Fed至少目前已有抑制通膨的決心。但政策指引並不能代替真正的政策行動。Fed現在必須果斷行動，即使經濟陷入短期的輕微衰退也在所不惜，才能打消市場對Fed後續緊縮力道減弱的疑慮。否則經濟將成為景氣「停停走走」，通膨居高不下的局面，停滯膨脹將在所難免，之後終將難逃衰退厄運。

通膨 Fed

延伸閱讀

Fed積極升息抑通膨美股上揚 道瓊收漲303點、那指升2.5%

Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

經濟日報社論／美股進入熊市 聯準會將強打通膨

Fed一口氣升息3碼！1994年來最大幅度 鮑爾：下月可能再升3碼

相關新聞

Fed一口氣升息3碼！1994年來最大幅度 鮑爾：下月可能再升3碼

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為199...

Fed積極升息抑通膨美股上揚 道瓊收漲303點、那指升2.5%

聯準會(Fed)宣布升息75個基點，為1994年以來最大增幅，並暗示可能在7月以相同幅度升息，讓投資人相信Fed致力於抑...

日圓跌跌不休 日貨萬物齊漲

俄烏戰爭導致國際能源、糧食及原物料價格飆漲，數十年物價文風不動的日本，也有許多廠商迫於成本宣布調漲價格。日本政府亟欲在這...

Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為199...

超級央行日 全球金融大警戒

全球金融市場今（16）日迎來超級央行日，除了美國聯準會（Fed），包括台灣、英國、瑞士和巴西等主要經濟體央行都將舉行貨幣...

ECB緊急會商 防堵歐債危機

歐洲央行（ECB）決策官員15日召開臨時會議，商議如何藉調整到期債券收益再投資方式，以及設計新的購債計畫，來協助債台高築...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。