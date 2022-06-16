開戰以來最大宗 拜登宣布軍援烏克蘭10億美元

俄烏戰爭下周將滿4個月，美國總統拜登15日宣布開戰以來，對烏克蘭最大的一波軍事與人道援助，共10億美元；美國將再度提供榴彈砲、魚叉海岸防禦系統以及海馬士多管火箭系統彈藥，以協助烏軍抵禦俄羅斯軍隊針對烏東地區頓巴斯區域的攻擊。

拜登15日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在布魯塞爾與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）會談，並與40餘國討論安全援助事宜，奧斯丁敦促各國展現對烏的堅定支持，提供烏克蘭自我防衛的必要所需，不能懈怠。

根據國防部事後發布的清單，美國將提供烏克蘭18門榴彈砲以及3.6萬發子彈、更多的海馬士多管火箭系統彈藥、2套魚叉海岸防禦系統、無線電系統與夜視裝備等；約三分之一出自美軍庫存，三分之二為商購。

拜登透過聲明表示，面對俄羅斯無端侵略，美國支持烏克蘭捍衛其民主、主權和領土完整；美國也致力於支持飽受戰火摧殘的烏克蘭人民，將額外提供2.25億美元的潔淨飲用水、醫療設備和糧食等人道物資。

國防部表示，拜登政府上任以來12度軍援烏克蘭，累計63億美元；自俄羅斯2月24日發動「特別軍事行動」以來，美國軍援烏克蘭達56億美元。

由國防部發言人轉任白宮國安會戰略溝通協調官的柯比（John Kirby）在白宮例行簡報會說，美國將與烏克蘭溝通，以第一時間了解烏方的需要，可預期未來會有更多相當常規進行的援助計畫。

美國有線電視新聞網（CNN）15日報導，在烏克蘭境內有兩名協助烏軍作戰的美國公民失蹤，且俄國宣稱已逮捕他們，柯比表示，尚無法證實相關訊息，如果屬實，美國會盡一切努力讓他們能安全回家。