聽新聞
test
0:00 / 0:00

Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾在決策會後記者會上說，7月會議可能跟這次一樣，再次調升利率3碼。 路透
美國聯準會主席鮑爾在決策會後記者會上說，7月會議可能跟這次一樣，再次調升利率3碼。 路透

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為1994年來最大，利率水準也高於2020年3月新冠疫情爆發前。主席鮑爾在會後記者會上說，下次開會，也就是7月時可能會再升3碼，充分展現與通膨對抗到底的決心。

CNBC報導，Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，從今日的角度來看，「調升2碼或3碼似乎是我們下次會議最可能的作法；我們預期目前的升息速度將非常恰當」。

決策官員對於利率的調升速度預測比之前更快，根據與會後聲明同步公布的「點狀圖」，官員如今預估到今年底聯邦資金利率為3.4%，遠高於3月時所預測的1.9%；2023年底利率將來到3.8%，比3月預測結果整整多出1個百分點；對於通膨的預測也有所調高，現在預估今年底PCE指數會上揚5.2%，高於3月預測的4.3%，但扣除食物和能源價格的核心PCE，則上修至4.3%，只比3月的預測多出0.2個百分點，而美國5月核心PCE上升4.9%，換句話說，Fed官員依然認為，接下來幾個月通膨將逐步降溫。

至於對經濟的展望官員顯然較不看好，對今年經濟成長率的預測從3月預估的2.8%降至只剩1.7%。

但決策會後聲明顯示，官員大致上仍對美國經濟前景充滿信心，「第1季整體經濟活動稍微下墜，但之後似乎已回升。近幾個月就業強勁增長，失業率維持在低檔。通膨依然高張，反映的是與疫情、能源價格上漲以及更廣泛的價格壓力相關的供需失衡問題」。

這次利率一口氣調升3碼的決議，僅堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）反對，她支持升2碼即可。

美股在決策出爐後一度跌到平盤之下，但大多時候都維持漲勢，道瓊工業指數目前上漲約280點或0.9%，那斯達克綜合指數漲幅更超過2%；DXY美元指數持續走軟，跌約0.5%；國際油價則因經濟前景轉淡而下跌。

通膨 美國

延伸閱讀

Fed加速升息疑慮 日股跌逾3%、日圓貶至24年低點

通膨怪獸出現 選舉年要怪誰

聯準會力抗40年最惡通膨 經濟軟著陸機率微乎其微？全球央行導師：我支持「暴力升息」

通膨大火燒不停 拜登周二將見鮑爾

相關新聞

Fed一口氣升息3碼！1994年來最大幅度 鮑爾：下月可能再升3碼

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為199...

Fed積極升息抑通膨美股上揚 道瓊收漲303點、那指升2.5%

聯準會(Fed)宣布升息75個基點，為1994年以來最大增幅，並暗示可能在7月以相同幅度升息，讓投資人相信Fed致力於抑...

Fed今升息3碼 下月可能再升3碼

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間16日凌晨2時宣布調高利率3碼，基準利率升至1.5%~1.75%，調升幅度為199...

超級央行日 全球金融大警戒

全球金融市場今（16）日迎來超級央行日，除了美國聯準會（Fed），包括台灣、英國、瑞士和巴西等主要經濟體央行都將舉行貨幣...

ECB緊急會商 防堵歐債危機

歐洲央行（ECB）決策官員15日召開臨時會議，商議如何藉調整到期債券收益再投資方式，以及設計新的購債計畫，來協助債台高築...

美零售銷售意外下滑

美國5月零售銷售意外不增反減，為五個月來首次萎縮，原因是汽車等高價貨品銷售銳減，凸顯高通膨和利率上升已拖累美國消費者對貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。