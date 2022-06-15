美國西岸港口勞資代表聯合聲明 表示不會罷工或封港

美國西岸港口勞資談判代表勞方的國際海岸和倉庫工會（ILWU）與代表資方的太平洋海事協會（PMA）14日發表聯合聲明表示，雖然談判可能超過合約到期日的7月1日，但港口營運將一切照常，不準備發動罷工或封港。

這兩個組織表示，總統拜登10日視察洛杉磯港時，已與雙方代表討論如何達成協議。

早在勞資談判5月10日開始之前，ILWU和PMA就已在尋求確保談判不會導致供應鏈受阻。

ILWU海岸委員會委員長里昂4月時表示：「過去幾年，勞資雙方都願透過談判達成協議，以度過新冠疫情的衝擊。我們從未在西岸關閉任何一個港口。」

PMA執行長麥肯納在5月時表示，勞資談判常會超出協商期限。他也經歷過上一次勞資談判破局引發的港口營運中斷，並並非每次談判超時都會對供應鏈造成嚴重問題。

如今雙方已談判超過一個月，且距離7月1日的合約期限只剩大約兩周，ILWU和PMA決定發表聲明，重新確認雙方均有意避免港口運作停擺，即使超過談判期限仍未達成協議。