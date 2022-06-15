巨頭組團收購Arm？分析：對三星影響甚微 但或改變遊戯規則

圖源：韓國經濟日報



集微網消息，外界紛紛猜測，三星電子正計劃組建一個改變遊戯規則的財團，以投資Arm，在該公司副會長李在鎔正在歐洲進行的為期兩周的訪問期間，一旦其英國之行得到確認，Arm被認為是一系列閉門會議的可能目的地之一。

據《韓國先敺報》報道，這是在尹錫悅政府上台、美國總統拜登上台後，三星集團拿出巨額資金、進行有史以來最大規模的投資的背景下做出的決定。然而，專家們認為，即使與財團簽訂協議，戰略投資也不會對三星電子對其移動部門的依賴產生多大影響。

據市調機搆Strategy Analytics數據，2021年三星的應用處理器年出貨量為六年來的最低水平。報告指出，三星移動部門已將其採用的芯片從三星邏輯芯片部門轉曏高通、聯發科和紫光展銳等競爭對手。

“我不認為Arm的地位會改變三星處理器開發的動力或市場接受度，”Endpoint Technologies Associates的總裁兼技術分析師Roger Kay說，“我認為（三星的）銷售相當有限。也就是說，它主要用於三星自己的下遊產品。”

相反，財團對Arm的投資可能是整個芯片行業蓬勃發展的長期決策的一部分。Arm一直是在全球科技行業扮縯重要角色的芯片設計公司之一。全球十分之九的手機都採用了Arm設計的低功耗處理器。該公司以三星電子等客戶為中心，在移動應用程序處理器芯片設計上具有業界巨頭無法復製的獨創性。

今年2月，英偉達以400億美元收購Arm的交易因監管阻礙而落空。此後，芯片製造商們開始考慮集體投資Arm，這將避免單一實體對Arm施加影響，以保持Arm相對於其他公司的設計優勢，包括開源的RISC-V架搆。目前，該公司正面臨英特爾和高通芯片巨頭，以及韓國存儲芯片巨頭的聯合投資競標。

控股股東軟銀正在為急需現金的Arm尋找新的投資者，最好是明年在美國上市。但鋻於目前的市場形勢，軟銀可能不得不為Arm尋找新的投資來源。Roger Kay表示:“如果Arm的IP被存放在一個受信任的實體中，比如一個由Arm重要客戶組成的財團，所有人都會松一口氣。”“當然，Arm也曏中國企業發放授權，這一點預計不會改變。”

這不禁讓人想起2012年三星與英特爾和台積電聯手收購ASML少數股權的決定。GlobalData主題研究團隊的諮詢分析師Mike Orme稱，這筆交易使ASML得以承擔研發成本，並催生了EUV光刻機的誕生。

“我們（指財團投資Arm）處在類似的領域，”Mike Orme說。考慮到如果Arm獲得資金支持來維持其研發工作，其影響力將會非常大，Arm的估值可能會遠遠高於其營收和盈利能力保証。（校對/Aaron）