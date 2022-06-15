加密幣慘跌 薩爾瓦多1億美元買來的比特幣價值已腰斬

加密貨幣市場近期賣壓狂湧，比特幣也未能倖免；薩爾瓦多斥資1億多美元購入的比特幣資產，價值已較買入時重挫逾50%。

比特幣14日一度大跌10%，觸及20,824美元，為2020年12月來最低水準；乙太幣則暴跌20%至去年1月以來低位，Avalanche、Solana和狗狗幣也同步大跌。根據CoinDesk 15日的報價，比特幣價格為20,124美元。

薩爾瓦多去年9月把比特幣列為法定貨幣後，總統布格磊（Nayib Bukele）在推特貼文宣布，政府迄今完成10起比特幣交易，但這些資產目前的價值僅剩5,150萬美元。

布格磊至少四度在推特上表示政府「逢低進場」，其中一次是去年下旬以以每枚逾59,000美元的價格買進420枚比特幣，耗資近2,500萬美元，是薩爾瓦多迄今金額最高的單筆交易，但這起交易買進的比特幣，目前價值暴跌63%至950萬美元。

儘管如此，信用評級機構DBRS Morningstar的數據顯示，這筆投資及損失金額僅占薩國36.5億美元外匯存底的一小部分。

Amherst Pierpont Securities拉丁美洲固定收入策略負責人Siobhan Morden表示，薩國每月財政資料尚未出現明顯的變動，政府支出增加的步調雖然比收入成長慢，但尚不足以減少結構性的財政赤字。