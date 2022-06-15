聽新聞
test
0:00 / 0:00
特斯拉電動車龍頭地位不保？彭博：兩年內可能讓給「這家」車廠
彭博分析師表示，特斯拉（Tesla）的電動車全球銷售龍頭寶座可能只能維持到2024年，因為德國汽車大廠福斯（VW）正在急起直追。
彭博行業研究資深分析師在一份報告中表示，當眾多同業都在為電動車推動充滿抱負的計畫之際，福斯正處在實現其目標的最佳位置上，他預估福斯的電動車銷售最快可在2024年超車特斯拉，使電動車界變成一場兩強競賽。
狄恩表示，中國大陸和歐洲市場未來幾年在決定電動車龍頭上，扮演尤其重要角色，而福斯的歐洲電動車銷售現在就已領先特斯拉。根據狄恩的報告，在2025年以前，電動車在大陸整體汽車銷售中的占比預計將達到25%，在歐洲將達到20%。
狄恩說，雖然福斯現在在大陸的電動車銷售仍遠遠落後特斯拉，但特斯拉的當地工廠只能生產Model 3和Model Y兩種車款，這將導致特斯拉在福斯和大陸當地愈來愈有吸引力的廠牌面前顯得脆弱。福斯去年在大陸電動車市場的市占率為3.5%，特斯拉為13%，跟比亞迪不相上下，其他則多為大陸本地的電動車廠牌，其中一家當地廠牌市占率更高達16%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言