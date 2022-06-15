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特斯拉電動車龍頭地位不保？彭博：兩年內可能讓給「這家」車廠

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
彭博分析師預測，特斯拉的電動車全球銷售龍頭寶座可能只能維持到2024年，因為福斯汽車正急起直追。美聯社
彭博分析師預測，特斯拉的電動車全球銷售龍頭寶座可能只能維持到2024年，因為福斯汽車正急起直追。美聯社

彭博分析師表示，特斯拉（Tesla）的電動車全球銷售龍頭寶座可能只能維持到2024年，因為德國汽車大廠福斯（VW）正在急起直追。

彭博行業研究資深分析師在一份報告中表示，當眾多同業都在為電動車推動充滿抱負的計畫之際，福斯正處在實現其目標的最佳位置上，他預估福斯的電動車銷售最快可在2024年超車特斯拉，使電動車界變成一場兩強競賽。

狄恩表示，中國大陸和歐洲市場未來幾年在決定電動車龍頭上，扮演尤其重要角色，而福斯的歐洲電動車銷售現在就已領先特斯拉。根據狄恩的報告，在2025年以前，電動車在大陸整體汽車銷售中的占比預計將達到25%，在歐洲將達到20%。

狄恩說，雖然福斯現在在大陸的電動車銷售仍遠遠落後特斯拉，但特斯拉的當地工廠只能生產Model 3和Model Y兩種車款，這將導致特斯拉在福斯和大陸當地愈來愈有吸引力的廠牌面前顯得脆弱。福斯去年在大陸電動車市場的市占率為3.5%，特斯拉為13%，跟比亞迪不相上下，其他則多為大陸本地的電動車廠牌，其中一家當地廠牌市占率更高達16%。

特斯拉 福斯 電動車

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