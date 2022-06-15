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因應通膨升勢 前Fed決策官員：Fed本周擬宣布升息3碼

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
聯準會（Fed）在台灣時間周四（16日）凌晨2時將宣布最新利率決策，各界屏息以待。 路透
聯準會（Fed）在台灣時間周四（16日）凌晨2時將宣布最新利率決策，各界屏息以待。 路透

美國紐約聯邦準備銀行前任總裁杜雷表示，他相信聯準會Fed）在台灣時間周四（16日）凌晨2時將宣布升息3碼，以因應通膨升勢。

華爾街日報報導，杜雷（William Dudley）表示，「我認為Fed已經決定本周將升息3碼，而非2碼，因為上周公布的數據（5月消費者物價指數猛升8.6%）顯示通膨持續升高，且可能影響到通膨預期」。紐約聯邦準備銀行的總裁擁有利率決策的永久投票權，相當於Fed的第三把交椅。

至於Fed是否會一舉升息4碼，即整整1個百分點，杜雷表示，「當然可以抱持這種主張；如果Fed決定利率上升的速度與最終的高度同樣重要，則為何不加速到位？」但他表示，Fed內部對利率走向仍有歧見，因此升息3碼是折衷的作法。

杜雷表示，他並不預期快速升息就會立即使經濟走下坡，但未來情勢將相當困難。他認為Fed本周仍會強調將使經濟走向「軟著陸」。

他指出，「我並不預期經濟在很短期內就會陷入衰退。經濟仍擁有相當大的前進動能，這也正是Fed必須強力緊縮貨幣政策使經濟降溫的原因，因此我認為2023-24年經濟將會硬著陸」。

對於Fed縮減資產負債表，杜雷表示儘管每月將縮減1千億美元，但仍能對經濟提供刺激效果，不會產生緊縮作用。資產負債表要花3年才能達到「中性」水準。

Fed 通膨 升息 聯準會 美國

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