BTS防彈少年團傳下周宣布入伍計劃 公司股價大跌急發聲明救亡

近年享盡全球國際級高人氣的BTS防彈少年團，昨日（14日）無預警宣布暫停團體活動，組合成員單飛不解散。消息震撼粉絲外，韓國傳媒間亦傳出BTS將於下星期宣布入伍計劃的消息，令所屬公司HYBE股價持續大跌。

BTS在昨天的直播中向粉絲宣布暫停團體活動的消息，表示接下來將集中成員的個人計劃，預計J-Hope將是成首人出擊Solo活動，但向粉絲保證組合單飛不解散。對於組合的突然之舉，韓網猜測與兵役大限已到有關，韓國傳媒的報道更指BTS預計將於下星期通過影片公布各人的入伍計劃。

自BTS單飛的消息公開後，所屬公司HYBE股價直接下滑，一晚間暴跌了近2兆元韓元，下跌了22.54%。面對股價持續大跌，公司只好緊急發聲明救亡，澄清「BTS防彈少年團的團體活動及個人活動將並行進行」，表示7位成員將通過各自多樣化活動成長，請大家期待BTS能成功長存的組合，向粉絲大派定心丸。不過對於入伍計劃，官方暫時則未有回應，粉絲都表示靜候公司的宣布。

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