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日本、澳洲公債殖利率齊揚 顯示市場預期央行將更鷹

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本央行出手抑制公債殖利率上升，因應交易員在債券市場持續押注日本央行將會改變偏鴿立場，導致公債下跌。歐新社
日本央行出手抑制公債殖利率上升，因應交易員在債券市場持續押注日本央行將會改變偏鴿立場，導致公債下跌。歐新社

日本與澳洲的公債殖利率今（15）日都上揚。日本央行出手抑制公債殖利率上升，因應交易員在債券市場持續押注日本央行將會改變偏鴿立場，導致公債下跌。澳洲公債價格也下滑，原因是澳洲基本工資增幅高於預期，以及澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）昨晚言論偏鷹。高盛和德意志銀行現在預期，澳洲央行也可能會一次升息3碼（75個基點）。

日本央行為止住10年期公債期貨下跌（殖利率上升），宣布周四與周五將在市場上無限制購買與期貨連結最緊密的所謂最便宜可交割債券（CTD）10年期公債。今天10年期公債期貨跌至2013年以來最低。

三菱日聯摩根士丹利證券策略師Katsutoshi Inadome說：「外國參與者的觀點是日本央行將會改變政策。」日本央行一再重申維持低利率， 不跟進其他多個國家的升息腳步，然而日本國內的通膨也在攀高。現在愈靠近周五央行的利率決策會議日期，緊張愈來愈明顯。

澳洲3年期債券殖利率上升21個基點至3.66%，為2012年3月以來的最高；10年期公債殖利率上升19個基點至4.15%，為2014年4月以來最高。

高盛和德意志銀行認為，由於澳洲基本工資增幅超出預期，澳洲央行在未來的一些利率決策會議上，可能把一次就把利率提高75個基點。

澳大利亞周三提高基本工資5.2%，為16年來的最大升幅，略高於上個季度的通膨年增率。該決定將加劇價格壓力，並凸顯澳洲央行總裁洛威對利率將會調升的警告。

由於美國聯準會（Fed）本周可能升息75個基點，洛威昨晚在採訪中立場偏鷹，以及基本工資的大幅上調，德意志銀行的Phil Odonaghoe現在認為，澳洲央行升息75個基點的可能性增加，且8月如此做的可能性高於7月。

澳洲央行上一次將利率提高75個基點是在1994年8月，當年共升息2.75個百分點，基準利率一路調高到7.5%。

高盛的Andrew Boak也提到，以洛威周二晚間接受ABC電視採訪時表示憂心通膨，澳洲央行7月和8月，或7月、8月其中一個月可能升息75個基點。

Boak和Odonaghoe都預測，澳洲央行會在7月會議上，至少將現金利率從現在的0.85%提高50個基點至1.35%。

澳洲 日本央行 基本工資

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