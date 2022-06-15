日經：20個新晶圓廠擴張 台灣晶片投資讓日美相形見絀

集微網消息，台灣芯片製造商發起了一場規模約1,200億美元的空前投資熱潮，20個新的晶圓廠已經準備就緒或正在籌建中，這讓美國和日本的計劃投資相形見絀。

據日經亞洲14日報道，台積電剛剛在台灣南部建成了四座新晶圓廠。現在正在那裡建造另外四座晶圓廠，生產尖端的3nm級產品，每個晶圓廠都將耗資約100億美元。

台積電以外，日經研究顯示，從台灣北部的新北市到南部的高雄，全島至少有20家新工廠正在建設或最近完工。承建商包括聯電和存儲芯片製造商南亞科技。這些項目總面積超過200萬平方米。

世界上沒有其他地方的芯片製造能力有這樣的增長。台積電計劃在美國亞利桑那州建廠和計劃在日本熊本縣建廠的投資分別為120億美元和86億美元。熊本位於九州島，與台灣面積相當。

台灣半導體工業協會和其他消息來源的數據顯示，該地區芯片產量已經領先全球，佔先進半導體器件全部產能的90%以上，其餘產能則在韓國。

一些美國政策製定者認為，過度依賴台灣芯片造成了全球供應鏈風險。在芯片短缺日益嚴重的情況下，美國總統拜登於2021年2月簽署了一項行政命令，以加強美國半導體和其他關鍵工業投入的供應鏈。

此後，美國政府開始接觸台灣企業，邀請它們在美國投資，並建立替代供應鏈。但談判進展緩慢，因為半導體行業的戰略性質使其難以迅速做出決定。