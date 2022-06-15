西澳360億美元再生能源案 BP入股40%

總投資額高達360億美元，在澳洲西部的一項大型太陽能、風電與綠氫開發計畫，英國石油（BP）決定砸重金入股40.5%，成為BP最大的再生能源投資之一。此方案名為「亞洲再生能源中心」（AREH），目前澳洲政府還沒批准。

金融時報指出，位於西澳省Pilbara礦區、占地6,500平方公里，將會是全球數一數二的再生電力中樞，目前一年太陽能與風力發電量26GW，這大約是全澳洲現在總發電量的三分之一，同時，還能產出160萬噸的綠氫。

彭博資訊說，BP不願透露入股細節，表示這是商業機密。

BP瓦斯與低碳能源執行副總裁Anja-Isabel Dotzenrath表示，投資AREH可望明顯增加BP的再生能源量能，對公司全球氫市場占比要達10%的目標，將有實質貢獻。

BP已經揭櫫2030年供應再生能源的量能要達50GW，2050年達成淨零碳排，將這家全球最老牌的石油公司之一，轉型為整合能源公司。截至2021年年底，BP安裝的再生能源發電設備，已發電1.9GW。