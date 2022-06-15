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台灣官員：中國若犯台對全球貿易衝擊大於烏俄戰爭

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代表台灣參加出席世貿組織會議的台灣行政院政務委員鄧振中表示，中國對台灣的軍事攻擊對全球貿易的影響，會比烏俄戰爭更大，這將造成芯片供應短缺。示意圖/ingimage
代表台灣參加出席世貿組織會議的台灣行政院政務委員鄧振中表示，中國對台灣的軍事攻擊對全球貿易的影響，會比烏俄戰爭更大，這將造成芯片供應短缺。示意圖/ingimage

（德國之聲中文網）代表台灣參加出席世貿組織會議的台灣行政院政務委員鄧振中表示，中國對台灣的軍事攻擊對全球貿易的影響，會比烏俄戰爭更大，這將造成芯片供應短缺。

俄羅斯在2月入侵烏克蘭，引發商品價格上漲和食品禁令，導致人們對貧窮國家可能發生飢荒的擔憂。鄧振中指出，若中國進攻台灣，潛在的衝擊可能會更大，理由是世界的電動汽車和手機中使用的芯片極度依賴台灣。

他在日內瓦舉行的世界貿易組織部長級會議期間，向路透社表示，若中國攻擊台灣，「對國際供應鏈、國際經濟秩序以及國際社會的破壞將會比這次嚴重得多。將造成全世界的芯片供應短缺。」

台灣政府稱，目前沒有跡象顯示中國對台灣攻擊即將發生，但自從烏俄開戰以來，台灣已經提高了警戒級別。中國方面則稱希望「和平統一台灣」，但也保留其他選擇，且曾表示不放棄武統台灣。

台灣芯片生產地位

台灣在全球最先進的芯片生產市場中佔主導地位，該項目去年的出口額為1180億美元。鄧振中表示，希望能減少向中國出口芯片40%。

今年5月初，中國經濟學家陳文玲在一場論壇表示，「我們一定要收復台灣」、「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。對此台灣陸委會回應稱「台灣並非對岸所管轄」並予以嚴厲譴責。

去年10月，德國《商報》曾以「台灣風險」為題，擔憂地指出，和全球其他國家一樣，歐洲企業也非常依賴台灣生產的最先進工藝芯片，而這種依賴在台海局勢緊張的背景下極其危險。報導指出，一旦台海發生戰事，高度依賴台灣晶片產業的歐洲企業將會受到重創。

世貿組織盼通過多項協議

俄羅斯的入侵烏克蘭是世貿組織成立27年以來，首次有世貿組織成員入侵另一個成員。報導稱，該組織希望能通過包括糧食危機等一系列協議，以緩解供應緊張，但戰爭造成的緊張局勢可能會使目標更難達成。台灣方面已加入西方對俄羅斯的制裁。

睽違四年半，世界貿易組織6月12日在瑞士日內瓦舉行部長級會議，164個成員國將針對全球糧食危機、漁業及抗新冠病毒疫苗專利展開討論。早前，秘書長奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，對會議能夠達成一至兩份協議「審慎樂觀」。

（路透社等）

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