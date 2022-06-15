美LNG設施火損要年底才能正常運作 歐洲天然氣價格大漲

美國最大液化天然氣（LNG）出口商Freeport LNG周二說，旗下位於德州墨西哥灣沿岸的LNG廠上周爆炸起火後，要三個月才能部分重啟，預計年底才能全面恢復運作。

Freeport LNG給出的時間表遠遠超出許多市場人士的預期，符合至少一位分析師估計的最壞情境。Freeport先前說該設施會關閉至少三周。

延長停產的消息進一步顛覆本已動盪的LNG市場，美國的價格暴跌，而歐洲的價格狂飆。該設施占美國LNG出口的20%，自俄烏戰爭以來，一直是歐洲買家的主要供應商。今年前四個月，美國近四分之三的LNG出口至歐洲，歐洲約一半的天然氣來自於美國。

下月在紐約交割的天然氣合約一度下跌19%至每百萬英國熱量單位7.008美元。天然氣期貨結算價下跌16.5%至7.189美元。阿姆斯特丹Title Transfer中心的歐洲天然氣期貨一度上漲21%， 到每兆瓦時（MWH）101歐元。

歐洲面臨來自北溪天然氣管的供應減少，而中國大陸的LNG需求預計將從防疫封鎖中恢復。諮詢公司Rapidan Energy的天然氣和液化天然氣主管Alex Munton說：「事情非常嚴重。Freeport LNG斷供的規模比預期更大，市場供應減少的幅度超過上周預期。」

Freeport LNG說，上周的爆炸是將LNG從儲罐運到附近碼頭的加壓管道破裂所造成的。冷卻氣體的液化列車、加工區域、儲罐或碼頭沒有損壞。該公司與美國能源和管道監管單位，以及美國海岸警衛隊，正聯手調查這起意外。Freeport LNG發言人謝絕評論，調查人員是否正在檢視潛在的設計或結構缺陷。