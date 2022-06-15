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艾克曼說Fed明天升息4碼會更好 有利市場加快復甦

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透
潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼（Bill Ackman）。路透

險基金大亨艾克曼（Bill Ackman）14日表示，聯準會「明天」就升息4碼會更好，他認為7月也應再升4碼、之後繼續，理由是愈早把利率升到頂，接著開始放鬆，市場會愈快復原。

潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼推文說，聯準會已經放任通膨失控，股市與債市因此對聯準會失去信心。他表示，如果聯準會在15日和7月採取升息3碼的幅度積極行動，並且承諾繼續積極升息和量化緊縮，直到通膨明顯被馴服，就能恢復市場信心。

艾克曼接著說：「當然，明天、7月和之後升息100個基點（4碼）會更好。聯準會愈快達到終端聯邦資金利率，接著可以開始寬鬆，市場就愈快能夠復甦。」

巴克萊、高盛、摩根大通等銀行的經濟學家目前預期，聯準會15日升息3碼的機率高。

聯準會 通膨 升息

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