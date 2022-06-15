台積電ADR止住四連跌 較台股扳回溢價
台積電ADR周二上漲1.9%收在87.19美元，止住連四日跌勢，較台北交易股價扳回溢價0.9%，追隨費城半導體指數上漲。
費城半導體指數上漲0.6%。標普500指數自2020年以來首次收盤遁入熊市後，周二再跌14.15點，跌幅0.4%，至3735.48點。道瓊工業指數跌151.91點，跌幅0.5%，至30364.83點。那斯達克綜合指數漲0.2%，至10828.35。
台灣加權股價指數昨天小跌23.61點收在16,047.37點。台積電跌0.6%收在513元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 100.00 +3.37 102.00 -1.96
中華電 CHT 124.60 -0.36 124.50 0.08
台積電 TSM 517.44 +1.92 513.00 0.87
聯電 UMC 48.84 +1.48 49.60 -1.53
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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