機構：CIS是今年半導體細分領域最快增長點之一 產能將同比增13%

集微網消息，根據Knometa Research最新發佈的《2022年全球晶圓產能報告》，截至2021年底，全球圖像傳感器的裝機容量為每月100萬片8英寸當量，預計2022年圖像傳感器產能將增長13%。

Knometa Research表示，到2026年底，圖像傳感器的裝機容量預計為每月180萬片8英寸當量，這意味著預測期內的年均增長率為12.5%；這將使圖像傳感器成為增長最快的細分領域之一，如下圖：

Knometa Research的研究人員指出，盡管疫情對2020年的圖像傳感器市場產生了負面影響，但2021年市場恢復了增長。幾乎所有領域對數字成像的需求都在增加，包括手機、汽車、機器眡覺、安全攝像頭、網絡攝像頭、無人機等。

雖然日本索尼是業界領先的CIS供應商，但三星和SK海力士的綜合CIS產能讓韓國在2021年底成為業界最大的圖像傳感器生產國。

十多年前，索尼的目標是成為最大的手機圖像傳感器供應商。在奪得榜首後，索尼於2014年立志成為汽車系統CIS的最大供應商，索尼還在尋求機器眡覺在工廠自動化、無人機以及圖像識別安全攝像頭中的應用。除此之外，該公司還銷售用於深度測距、人臉識別、人工智能和機器眡覺的3D成像傳感器。

索尼是第一家在12英寸晶圓上製造圖像傳感器的公司。Knometa Research表示，該公司還從日本其他尋求退出IC製造業務的公司那裡收購12英寸晶圓廠，從而繼續擴大其CIS產能。這家日本公司在其本國的4個工廠擁有8條12英寸晶圓生產線，其中最新的一條是長崎的5號晶圓廠。新工廠於2021開始大規模生產，公司已經在擴建。

三星進入CIS領域旨在實現除了DRAM和NAND閃存業務以外其它業務的多樣化。由於CIS設備的製造技術和工具集與DRAM的製造技術和設備相似，三星重新改造了舊的DRAM工廠，開始製造圖像傳感器。該公司通過滿足其龐大手機業務的大部分攝像頭模塊需求，成為業界第二大圖像傳感器供應商。

SK海力士也採用了同樣的戰略，將舊的DRAM晶圓廠轉變為生產CIS的工廠，該公司在全球圖像傳感器市場的份額雖小，但在不斷增長。

豪威科技是業界第三大圖像傳感器供應商，其CIS晶圓的製造依賴於外部代工廠，代工產能主要來源於台積電、中芯國際和華力微電子。