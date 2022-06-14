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當科技新貴倒成一片 這家百年老店仍屹立不搖

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
今年來蘋果、微軟等後起的科技巨擘股價滿江紅，老牌科技大廠「藍色巨人」IBM反而一枝獨秀，至今仍有1%以上的漲幅。 路透
今年來蘋果、微軟等後起的科技巨擘股價滿江紅，老牌科技大廠「藍色巨人」IBM反而一枝獨秀，至今仍有1%以上的漲幅。 路透

MarketWatch報導，截至美股周二（14日）早盤，IBM股價今年來約漲1.6%，乍看之下這點漲幅沒什麼了不起，但相較之下慧與（HPE）、甲骨文（Oracle）這幾家同業，同期可是大跌與12%與25%。

若就更廣泛的科技股來看，今年至今蘋果（Apple）跌約25%，微軟跌近28%，更別提臉書母公司Meta平台，股價已攔腰斬斷。

IBM本是老牌科技大廠，再過兩天便要慶祝111歲大壽，過去主要供應科技硬體給企業和資料中心，不過近年來靠著軟體和諮詢等部門，重新擦亮招牌，帶動今年第1季財報表現優於市場預期，今年營收成長預料也會在先前財測的高端，投資人自然報以漲聲鼓勵。

美國銀行證券公司對IBM股票的評級是「買進」，在13日給客戶的報告中表示這家公司諮詢業務的營收成長超越市場。有「藍色巨人」（Big Blue）稱號的IBM，其軟體部門成長也是受旗下Red Hat部門15%到19%的成長率所推動。IBM於2019年以340億美元收購這家公司，以拓展雲端預算服務。

今年稍早，摩根士丹利也說，在充滿變數的總經環境下，IBM堪稱「防禦型投資標的」，該公司營收僅20%與硬體和相關作業系統的營收直接相關，但逾半營收來自更有防禦性的「經常性收入」。

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