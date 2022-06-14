聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞馬遜宣布推廣無人機送貨服務 將在加州首航
美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）今天表示，計劃在今年稍晚開始向客戶「空運」商品，宣布無人機送貨服務將在加州的城鎮首次亮相。
亞馬遜的零售商競爭對手沃爾瑪（Walmart）早已開始使用無人機運送商品，並於5月宣布將大幅加速服務推廣，於年底前增加至6個州，每年預計能使用無人機運送高達100萬個包裹。
亞馬遜宣布，在北加州洛克福德鎮（Lockeford）的客戶將能申請由無人機Prime Air免費派送包裹的服務。
根據亞馬遜，客戶在亞馬遜網站上訂購的物品如果「符合空運條件」，會被裝上無人機，空運至送貨住址。無人機會從安全的高度將包裹放在門外，然後離開。
亞馬遜發言人告訴法新社，無人機可以承載重量最多5磅（2.2公斤）的包裹，大小約莫為1個大型鞋盒。
這名發言人指出，可以透過無人機派送的物品包括家庭用品、美妝產品、辦公用品和科技裝備等。
亞馬遜表示，已經打造了一套精密的系統，讓無人機在派送時能夠偵測並避開飛機、人、寵物和其他障礙物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言