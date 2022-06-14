俄烏戰爭受惠 英國增天然氣出口量

俄烏戰爭之際，英國漁翁得利，石油及天然氣出口產量連續三個月上升至 164 億英鎊，創下歷史新高，經濟貿易絲毫不受脫歐影響。目前歐盟致力於開掘多樣化供應源，以擺脫對俄羅斯能源的依賴，英國也在此時，逐漸成為全球天然氣的供應國，經濟成長蒸蒸日上。

出口量大幅提升

4 月份英國出口至歐盟的天然氣出口產量連續第三月上升至 164 億英鎊，利潤達到自1997 年以來的最高點。

在荷蘭和愛爾蘭的天然氣和原油的推動下，本月英國的燃料出口增加了 5 億英鎊，英國國家統計局(Office for National Statistics)顯示，歐洲冬天對於天然氣的需求增加。

英國總貿易出口產量大部分來自於價格攀升的燃料，經通膨調整後，產量達到自英國 2020 年 12 月脫歐過渡期最後一個月以來的最高水平。

英國漁翁得利

根據《衛報》13日報導，在俄烏戰爭期間，英國大幅增加天然氣出口量，出口至歐盟的貿易量創下歷史新高，貿易往來不受脫歐影響，英國成能源出口國指日可待。

俄烏戰爭戰火不息，西方國家持續對俄羅斯進行經濟制裁，減少與俄羅斯的貿易往來。《歐盟》5月18日宣布REPowerEU計畫，力求2030年前擺脫對俄羅斯能源的重度依賴，減少歐洲工業和運輸中的化石燃料，希望能在短期內減少三分之二的俄羅斯天然氣需求量，透過降低進口原料，一面減少對俄國的依賴，一面推動再生能源，

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