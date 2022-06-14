聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄烏戰爭受惠 英國增天然氣出口量
俄烏戰爭之際，英國漁翁得利，石油及天然氣出口產量連續三個月上升至 164 億英鎊，創下歷史新高，經濟貿易絲毫不受脫歐影響。目前歐盟致力於開掘多樣化供應源，以擺脫對俄羅斯能源的依賴，英國也在此時，逐漸成為全球天然氣的供應國，經濟成長蒸蒸日上。
出口量大幅提升
4 月份英國出口至歐盟的天然氣出口產量連續第三月上升至 164 億英鎊，利潤達到自1997 年以來的最高點。
在荷蘭和愛爾蘭的天然氣和原油的推動下，本月英國的燃料出口增加了 5 億英鎊，英國國家統計局(Office for National Statistics)顯示，歐洲冬天對於天然氣的需求增加。
英國總貿易出口產量大部分來自於價格攀升的燃料，經通膨調整後，產量達到自英國 2020 年 12 月脫歐過渡期最後一個月以來的最高水平。
英國漁翁得利
根據《衛報》13日報導，在俄烏戰爭期間，英國大幅增加天然氣出口量，出口至歐盟的貿易量創下歷史新高，貿易往來不受脫歐影響，英國成能源出口國指日可待。
俄烏戰爭戰火不息，西方國家持續對俄羅斯進行經濟制裁，減少與俄羅斯的貿易往來。《歐盟》5月18日宣布REPowerEU計畫，力求2030年前擺脫對俄羅斯能源的重度依賴，減少歐洲工業和運輸中的化石燃料，希望能在短期內減少三分之二的俄羅斯天然氣需求量，透過降低進口原料，一面減少對俄國的依賴，一面推動再生能源，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言