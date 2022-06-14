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通膨恐慌害標普500跌入熊市 道瓊重挫876點、那指崩4％

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
標普500指數已連續四天下跌，創三個月來最長連跌走勢。示意圖／路透
標普500指數已連續四天下跌，創三個月來最長連跌走勢。示意圖／路透

美股四大指數周一（13日）重挫，道瓊指數大跌超過870點，標普500指數確認陷入空頭市場（熊市），那斯達克指數重挫超過4%，美國居高不下的通膨率持續引發全球市場震盪，加劇人們對預期中聯準會（Fed）積極升息，可能將經濟推向衰退的擔憂。

道瓊工業指數13日收盤大跌876.05點，跌幅2.79%，至30,516.74點；標普500指數跌151.23點，跌幅3.88%，至3,749.63點；那斯達克指數重挫530.80點，跌幅4.68%，至10,809.23；費城半導體指數重挫5.6%，報2,673.00點。

標普500指數已連續四天下跌，創三個月來最長連跌走勢，而且自年初創下的歷史高點迄今已下跌21.8%，回檔超過20%，確定陷入空頭市場。此外，指數也已跌至2021年1月以來最低水水準。

標普指數主要類股大幅收低，只有五個類股收高。今年以來，市場一直承壓，因物價攀升，包括烏克蘭戰爭導致油價跳漲，推動聯準會採取強有力的行動來緊縮貨幣政策。

聯準會將於15日公布最新利率決策，原先市場預期升息2碼，但隨著上周通膨率數據高於預期，市場推測升息3碼的機率升高。

G Squared Private Wealth的投資長Victoria Greene表示：「這將變得有點難看」，「當聯準會繼續施加鷹派壓力時，股市很難走高。他們沒有辦法在不影響經濟的情況下遏制住通膨」。

貨幣市場目前預期聯準會最終利率到明年年中將首次觸及4％，交易員現在押注到9月累計升息幅度為175個基點，代表兩次升息2碼和一次升息3碼。如果預測屬實，那將是聯準會自1994年以來首次採取如此激進的措施。

渣打銀行G-10外匯研究全球主管Steven Englander表示，「聯準會試圖抹去外界對他們行動過慢的觀感」， 「6個月前50個基點（2碼）是一個大數字，而現在75基點（3碼）看起來是個非常中等的規模，所以聯準會可能會說：『看，如果我們想表現自己的決心，那就加100基點吧』」。

高估值的科技股首當其衝。蘋果重挫3.8%、微軟大跌4.2%，亞馬遜挫跌5.4%，這些成長股巨頭拖累標普500指數走勢。指標10年期美國公債殖利率觸及3.44%的2011年4月以來最高。在利率上升的環境下，成長股更有可能看到獲利受到衝擊。

大摩和高盛等機構的策略師表示，美股尚未完全反映風險。根據標普道瓊指數公司的數據，標普500指數最長一輪空頭市場持續了五年多，從1937年3月6日開始，到1942年4月29日結束，而最短一輪熊市只持續了一個多月，從2020年2月19日開始，到3月23日結束。

CFRA Research數據顯示，在空頭市場期間，標普指數平均需要一年多一點的時間才能觸底，然後大約再花兩年時間才能回升到之前的高點。

此外，美國2年期和10年期公債殖利率曲線短暫倒掛，為4月以來首見，市場上許多人認為這是一個可靠的訊號，顯示未來一兩年內可能出現經濟衰退。

連續四日收低的那斯達克指數3月7日就確認陷入空頭市場領域，今年以來已經下跌約30%。

俗稱美股恐慌指數的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）竄升22.6%至34.02，盤中一度觸及5月9日以來最高的35.05。但許多分析師仍認為這一水準偏低，可能代表還存在更多賣壓。

U.S. Bank Wealth Management高級投資策略師Rob Haworth表示：「儘管有一些股票被拋售，但還不夠深入，不夠猛烈，不足以表明人們已經清倉。」

標普 聯準會 通膨

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