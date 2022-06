俄羅斯「麥當勞」再開張新店名曝光 食客興奮「爆排」看不到龍尾

俄羅斯的麥當勞業務易主,如今以新面貌示人,6月12日再度開業迎客,新店名為Vkusno & tochka,意為Tasty and that’s it,可翻譯成「美味以及就是這樣」。美國麥當勞因俄烏開戰,結束在俄羅斯逾30年的業務。

The flagship restaurant of the “Vkusno i tochka” (“Delicious. Full Stop”) chain (successor to McDonald's) has opened in Moscow on Pushkin Square replete with a new logo and branding. pic.twitter.com/zbbGEpxbmF