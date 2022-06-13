花旗預估：全球商品震撼將直逼1970年代的規模

花旗集團的最新研究顯示，全球大宗商品買家在2022年的商品採購金額，可能比2019年激增5.2兆美元，原因是商品價格大漲。

花旗分析師說，增加的5.2兆美元相當於全球5%的國內生產毛額（GDP）。花旗更預估，在今年下半年商品遠期價格實現的情況下，買家將比2019年多支付6.3兆美元，等於占全球GDP的6.2%。

這項分析發現，無論是何種情境，若按GDP的占比估算，今年商品對世界經濟的衝擊將達到1970年代初期石油危機的規模。

花旗分析師說，商品對經濟的衝擊持續愈久，對商品消費者、全球成長及股市的負面衝擊愈大。他們強調，如果衝擊持續下去，歐洲和一些新興經濟體的經濟成長最容易受到打擊，還有歐元信用。 他們並表示，南美貨幣可望受受惠。

花旗的分析師說，商品的衝擊拖得更久且更嚴重，可能引發歐洲經濟衰退，並傷害歐洲的生產競爭力。他們估算，由商品帶動的通膨，已使歐洲家庭的實質可支配所得年減2%。