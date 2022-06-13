比特幣跌破25,000美元 Peter Schiff估會摔到2萬美元

比特幣周一在亞洲交易時段暴跌到18個月來最低。經濟學家Peter Schiff預測可能還會跌到2萬美元，這個時候「別接刀」。

這種全球最大數位貨幣重挫9%，跌破25,000美元，這是2020年12月以來最低。投資人持續廣泛拋售，其他加密貨幣同步下跌。

周五公布的美國CPI數據在5月衝上40年新高後，交易員擴大押注美國聯準會會更積極地收緊貨幣政策，引發了包括加密幣和股票在內的風險資產的拋售。

Bitcoin.com報導，經濟學家Peter Schiff預測，比特幣可能跌到2萬美元，而乙太幣恐跌至1千美元，此時逢低買進可能損失慘重

Schiff周日在推特貼文說：「隨食品和能源價格飆升，許多比特幣持有者將被迫售出以支付生活所需。畢竟雜貨店和加油站不接受比特幣。比特幣在疫情期間崩盤時，沒人必須賣。那時候的消費者物價較低，持有者可以領經濟刺激支票。」

他補充說，經濟衰退加深和持有者（尤其是那些為即將破產的區塊鏈公司工作的人）失業，會使出售比特幣來支付帳單的需求變多。